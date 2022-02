Jauckerbach: Toter wurde obduziert

Am gleichen Tag wurde die Obduktion ihres 33-jährigen Lebensgefährten abgeschlossen. Er war mit ihr in den Bach gestürzt, seine Leiche wurde am Kraftwerk Ebelsberg gefunden.

"Der Körper des 33-Jährigen weist massive Brustkorbverletzungen auf", sagt Ulrike Breiteneder von der Staatsanwaltschaft Linz. Sie dürften vom Rechen des Kraftwerks, in dem der Leichnam gefunden worden war, stammen. Der Mann war ertrunken.

Die 37-Jährige konnte noch nicht zum genauen Hergang des Unfalls befragt werden. Man wolle ihr Zeit geben, sich nach der Tragödie zu sammeln. Wie berichtet hörten Zeugen die Hilfeschreie der Frau und konnten sie mit einem Ast über Wasser halten, bis die Einsatzkräfte eintrafen.

Zuletzt war es vergangenen Juni im Jauckerbach zu einem tödlichen Unfall gekommen.