Trauer in Eggelsberg: 83-Jährige fand toten Ehemann in Güllegrube

Lebensfroh und fit für sein Alter. So beschreibt Bürgermeister Josef Maislinger jenen 74-Jährigen, der am Freitag tot aus einer Güllegrube auf einem Bauernhof in Eggelsberg (Bezirk Braunau) geborgen wurde. Gefunden hat den Mann seine 83-jährige Ehefrau. "Das macht es noch einmal dramatischer. Es ist einfach eine Tragödie", sagt Maislinger, der selbst in der Nachbarschaft wohnt, im OÖN-Gespräch.