Jakob (20) ist der Zivildiener des Jahres

PFAFFING. Einen schwer traumatisierten Bewohner holte der HTL-Absolvent aus der Isolation und motivierte ihn, beim wöchentlichen Trommel-Workshop mitzumachen.

Bachleitner, Hemetsberger und Edtstadler Bild: Caritas

"Wie bei jedem neuen Zivildiener stellte sich am Anfang auch bei Jakob Hemetsberger die Frage, wie ein junger Mensch ohne sozialpädagogische Ausbildung in der Arbeit mit psychisch beeinträchtigten Menschen zurechtkommen wird", sagt Karin Bachleitner, Teamleiterin bei Caritas invita in Pfaffing (Bezirk Vöcklabruck). "Doch schon nach wenigen Tagen wussten wir: Der Jakob, der macht das – und wie!"

Einen schwer traumatisierten Bewohner holte der HTL-Absolvent aus der Isolation und motivierte ihn, beim wöchentlichen Trommel-Workshop mitzumachen. "Diese Erfahrung hat dem Bewohner so viel Selbstwert gegeben und schlummernde Ressourcen geweckt, dass er jetzt bei uns in der Post und Industrie im Einsatz ist", sagt Bachleitner.

Für seinen Einsatz hat das Innenministerium Jakob nun zum oberösterreichischen Zivildiener des Jahres gewählt. Staatssekretärin Karoline Edtstadler (VP) kam nach Pfaffing und überreichte Jakob die Einladung zur Preisverleihung in Wien, bei der der bundesweite Zivildiener des Jahres gekürt wird.

