Jahrmarktgelände in Urfahr: Vorerst doch kein Autokino

Der neue Erlass der Bundesregierung zur Corona-Krise mache das Kino vorerst unmöglich, sagt der Linzer Vizebürgermeister Markus Hein (FP).

Seit einer Woche geistert die Idee durch die Stadt, und sie schien nach den Worten von Bürgermeister Klaus Luger (SP) und seines Vizes Markus Hein schon fast in trockenen Tüchern zu sein. "Das technische Konzept, der Lageplan und auch die Finanzierung waren so weit, dass die Veranstaltung am Donnerstag bei den Behörden angezeigt wurde", sagt Hein. Das Projekt Autokino sei fast fertig entwickelt gewesen.

Hein verärgert über Regierungserlass

Nun heiße es aber zuwarten. Schuld sei, so Hein, der neue Erlass von Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne), wonach Veranstaltungen mit mehr als zehn Personen, die der Belustigung dienen, bis Ende Juni verboten bleiben. Das betreffe auch das Autokino.

Hein zeigt sich verärgert, zumal "bei einer Veranstaltung wie einem Autokino ähnliche Regeln wie für die Benutzung von Autos gelten" könnten. Er verstehe nicht, warum Einkaufszentren öffnen dürfen, ein Autokino aber verboten bleibe.

Hein will am Montag, 4. Mai, mit allen Beteiligten rasch das Gespräch suchen, ob ein Start erst im Juli vorstellbar wäre. (rgr)

