Jahresrückblick: Das waren 2023 die meistgeklickten Regional-Artikel

10) Video zeigt, wie Bademeister jungen Mann in Steyr vom Zehn-Meter-Turm tritt

Groß war die Aufregung in Steyr, als ein Bademeister im Stadtbad Mitte August einen Badegast mit einem massiven Fußtritt vom Zehn-Meter-Turm in die Tiefe trat. Daraufhin wurden interne Untersuchungen eingeleitet, der Mitarbeiter wurde beurlaubt und im Freibad nicht mehr eingesetzt.

Bild: privat

9) Christian (21) starb, 82-jähriger Unfalllenker hatte keinen Führerschein

Ein Verkehrsunfall mit tragischem Ende hat sich im September in der Innviertler Gemeinde Geretsberg ereignet. Der 21-jährige Christian S. aus Helpfau-Uttendorf war mit seinem Motorrad auf der L 504 unterwegs, wollte links abbiegen und wurde dabei von einem Pkw-Lenker übersehen. Trotz Reanimationsmaßnahmen starb der junge Innviertler noch an der Unfallstelle. Wie sich später herausstellte, hatte der 82-jährige Unfalllenker keinen Führerschein.

Bild: Daniel Scharinger (Daniel Scharinger)

8) Heftige Unwetter forderten Feuerwehren: Hunderte Einsätze am Samstagabend

Es war das Ende der letzten großen Hitzewelle des Sommers - und dieses Ende hatte es in sich. Heftige Gewitter mit Sturmböen von bis zu 125 km/h und Starkregen sind Ende August über Oberösterreich gezogen. Die Einsatzkräfte mussten gegen Überflutungen und Sturmschäden ankämpfen und Fahrzeuge bergen. Allein die Feuerwehren mussten im ganzen Land zu rund 750 Einsätzen ausrücken.

Bild: C. Stoxreiter

7) 79-Jähriger bat fünf Wanderer für Notruf vergeblich um ihr Handy

Eine völlig vermeidbare Suchaktion nach einem Pensionisten aus Edt bei Lambach erregte Anfang Oktober am Gosaukamm Aufsehen. Der 79-Jährige hatte sich im Bereich der Gablonzerhütte verirrt. Weil er selbst kein Handy dabei hatte, bat er insgesamt fünf vorbeikommende Wanderer, einen Anruf tätigen zu dürfen - doch keiner von ihnen kam dieser Bitte nach. Der erschöpfte Wanderer konnte schließlich unverletzt von der Bergrettung gerettet werden.

6) Abgängiger 16-jähriger Mühlviertler bei Suchaktion gefunden

Auch im Mühlviertel fand im Juli eine groß angelegte Suchaktion statt, die viele OÖN-Leser interessiert hat. Ein 55-Jähriger alarmierte am Sonntagmorgen die Einsatzkräfte, weil sein 16-jähriger Sohn vom "Hollerbergfest" in Auberg nicht mehr nachhause zurückgekehrt ist. Am Nachmittag fand die Besatzung des Polizeihubschraubers den Jugendlichen schließlich am Waldrand in einer Wiese liegend.

Bild: Volker Weihbold

5) Drei Verletzte nach Amoklauf in Linz: 41-Jähriger gefasst

Zu Jahresbeginn konnte in Leonding nach einer Alarmfahndung ein 41-jähriger Mann gefasst werden, der seine 42-jährige Lebensgefährtin schwer verletzt haben soll. Bis zur dramatischen Festnahme mit Schussabgaben zog der Iraker eine Spur mit mehreren Verletzten und Autounfällen von Linz nach Leonding. Auch zwei junge Polizeibeamte wurden schwer verletzt.

4) In den Herzen ihrer Freunde wird Steffi immer weiterleben

Der brutale Schneestangen-Mord an der 19-jährigen Schülerin Steffi R. in Bad Leonfelden hat im Februar ganz Oberösterreich erschüttert. Bevor die lebensfrohe junge Frau auf tragische Weise ihr Leben verlor, besuchte sie die Maturaklasse der HTL Steyr. Lokalredakteur Gerald Winterleitner hat in der Schule mit Klassenkameraden der Verstorbenen gesprochen.

Bild: Gerald Winterleitner

3) Mitten aus dem Leben gerissen: „Ich muss für meine Kinder stark sein“

Seit 59 Jahren unterstützt das OÖN-Christkindl Landsleute, die durch Schicksalsschläge unverschuldet in Not geraten sind - und weckt mit berührenden Geschichten traditionell großes Interesse bei der Leserschaft. Der drittmeistgeklickte Artikel des Jahres handelt vom Innviertler Rudi Pumberger, dessen Frau Helga im September 2022 an einer Gehirnblutung gestorben war. Das OÖN-Christkindl hat dem dreifachen Familienvater finanziell unter die Arme gegriffen.

Bild: privat

2) Tödlicher Alpinunfall bei Hagelgewitter: "Anna war eine Zukunftshoffnung beim Roten Kreuz"

Eine traurige Nachricht erreichte die Rotkreuzstelle Thomasroith Mitte August. Die engagierte Sanitäterin Anna M. verunglückte bei einer Wanderung im Salzburger Pinzgau tödlich - sie wurde von einem Hagelgewitter überrascht und fiel rund 200 Höhenmeter über steiles Felsgelände in die Tiefe. Ihre Kollegen beim Roten Kreuz mussten vom Kriseninterventionsteam betreut werden.

Bild: ebra

1) Der Fall Florian O.: Eine menschliche Tragödie

Vor dem ersten Lockdown im März 2020 machte sich Florian O. als erfolgreicher "Einkoch im Genussgarten" einen Namen. Doch mit Beginn der Corona-Maßnahmen organisierte der damals 30-Jährige Demonstrationen und weigerte sich nicht nur gegen die Einhaltung der Maskenpflicht, sondern auch gegen eine professionelle Behandlung der Krebserkrankung seiner Frau Tanja, die wenig später verstarb. Regional-Redakteur Gabriel Egger über einen Mann, der in der Corona-Zeit den Halt verlor.

Bild: VOLKER WEIHBOLD

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Florian Wurzinger Redakteur Online/OÖN TV Florian Wurzinger