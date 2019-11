Jagdhunde fielen Reiterin an: "Ein Einzelfall"

Der Zwischenfall, der sich vergangenen Samstag in Gutau (Bezirk Freistadt) ereignet hatte, beschäftigte gestern auch den Landesjagdverband.

Wie berichtet, war das Pferd einer 41-jährigen Linzerin bei einem Ausritt auf einem Feldweg von zwei Hunden, einem Deutsch-Kurzhaar und einem Jagdterrier, angefallen worden. Das Pferd warf die Linzerin ab, dann attackierten die Hunde auch die Reiterin, die sich nur mittels heftigen Tritten wehren konnte. Sowohl das Pferd, als auch die 41-Jährige wurden bei dem Angriff verletzt.

Erster Kontakt mit einem Pferd

"Es ist ein absoluter Einzelfall", sagt Christoph Böck, Geschäftsführer des Landesjagdverbands. Böck kenne den Hundeführer, er sei ein besonnener Mann und ein guter Hundeführer. "Im Normalfall gehen Reiter und Jäger in Schrittgeschwindigkeit aneinander vorbei, grüßen einander und es passiert gar nichts", sagt er. Es gebe seit vielen Jahren einen gemeinsamen Leitfaden des Landesjagdverbandes und dem Reit- und Fuhrverband, der regelt, wie derartige Begegnungen ablaufen sollen.

Die Jagdhunde des Revierjägers hätten zum ersten Mal in ihrem Leben ein Pferd gesehen, sagt Gerhard Pömer, Bezirksjägermeister von Freistadt. Die Reiterin habe sich mitten in einem Kernrevier und nicht auf dem beschilderten Reitweg befunden. "Es hat in unserem Bezirk noch nie Schwierigkeiten gegeben", sagt Pömer.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Gutau Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Gabriel Egger Redakteur Land und Leute g.egger@nachrichten.at