Jagdhunde attackierten Linzer Reiterin (41) und ihr Pferd

Die Attacke passierte am Samstagnachmittag bei einem Ausritt auf einem öffentlichen Feldweg. Zuerst geriet das Pferd in Panik und bockte, weil die zwei Jagdhunde direkt auf Pferd und Reiterin zuliefen. Die 41-Jährige fiel dann vom Rücken des Tieres und verletzte sich im Beckenbereich. Sie konnte das aufgeschreckte Pferd an den Zügeln festhalten, während die Hunde Pferd und Reiterin attackierten. Weil sich die Frau durch heftige Tritte wehrte, konnte sie aber offenbar Schlimmeres verhindern. Erst als ihr der pirschende Jäger zu Hilfe kam, ließen die Hunde von deren Opfern ab. Das Pferd wurde durch den Angriff verletzt. Der Jäger wird angezeigt.

