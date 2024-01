Jagdgesetz steht vor Beschluss

Zahlreiche Punkte des neuen Jagdgesetzes – etwa zu den Themen Wildruhezonen und Jägersteige – wurden in den vergangenen Wochen in einem Unterausschuss diskutiert. Darüber konnte man sich nun einigen, sagt Jagd-Landesrätin Michaela Langer-Weninger (VP): "Nun wird das neue Jagdgesetz dem Ausschuss für Standortentwicklung zugewiesen." In Kraft treten soll dieses zu Beginn des neuen Jagdjahres am 1. April.

