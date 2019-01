Jährlich landen 32.000 Tonnen Plastik im Müll

LINZ. Der Berg an Plastikmüll wächst: Allein 2017 wurden in Oberösterreich 32.400 Tonnen Kunststoff-Verpackungsabfälle gesammelt, der Großteil davon umfasste Getränkepackerl. Jeder Oberösterreicher warf damit umgerechnet 22 Kilo Plastikmüll weg.

Immer mehr Plastikmüll Bild: colourbox.com

Umwelt-Landesrat Rudi Anschober (Grüne) will nun die Menge an Wegwerfplastik in den kommenden fünf Jahren um die Hälfte reduzieren – und fordert die Bundesregierung auf, ein Maßnahmenpaket zu erstellen: "Wir müssen bei den Getränkeverpackungen jetzt Maßnahmen setzen." So werde derzeit in Österreich nicht einmal ein Fünftel der Getränkeverpackungen mehrfach verwendet: "Der Gesamt-Mehrweganteil stagniert seit Jahren auf niedrigem Niveau und wird vor allem von den Bierflaschen getragen", sagt der Landesrat. Um den Anteil zu steigern, brauche es verbindliche Vorgaben für eine standardisierte Flasche.

Als weitere Maßnahme schlägt der Umweltlandesrat vor, ein flächendeckendes Getränkepfand einzuheben, was zu einer deutlichen Steigerung der sortenreinen Sammlung führen würde. Wenn klug durchdachte Konzepte umgesetzt würden, seien Pfandsysteme mit keinem Mehraufwand verbunden.

Als Positivbeispiel nennt Anschober Schweden: Dort können Bürger die Flaschen auch in Altstoffsammelzentren zurückgeben und sich den Betrag gleich direkt auf das Konto überweisen lassen.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema