Jägerball in Schärding: FPÖ wildert im VP-Revier

LINZ. 2019 wird sehr schwierig im Beziehungsverhältnis zwischen Jagd auf der einen Seite und Behörden und Landespolitik auf der anderen Seite.

Hoher Wildbestand als möglicher Konfliktpunkt Bild: APA/DPA/JULIAN STRATENSCHULTE

Wegen der schweren Schneedruck- und Borkenkäferschäden im Wald muss effizient aufgeforstet werden. Das wird jedoch in vielen Gemeinden nicht möglich sein, weil die Wildbestände hoch sind und die Rehe gerade jene Pflanze am liebsten fressen, welche die Wälder zur substanziellen Stärkung bräuchten: die Tanne. Agrarlandesrat Max Hiegelsberger und Landwirtschaftskammer-Präsident Franz Reisecker haben zum Jahreswechsel mahnende Worte erhoben. Die österreichische Jägerschaft hat sich in der "Mariazeller Erklärung" verpflichtet, Wildbestände nur in einem gewissen Ausmaß zuzulassen, damit sich der Wald selbst verjüngen kann, ohne dass um Jungpflanzen Schutzzäune errichtet werden müssen.

Die Jägerschaft mit ihren rund 20.000 Aktiven in Oberösterreich ist traditionell VP-dominiert. Die FPÖ dehnt jedoch ihren Einfluss aus, speziell im Innviertel. Mit Verwunderung ist festgestellt worden, dass beim Bezirksjägerball in Schärding am Wochenende FP-Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner, selbst Jäger, und der Innviertler FP-Landesrat Elmar Podgorschek den Ehrenschutz hatten. Das war immer das Revier der VP-Agrarprominenz. Hiegelsberger ist jedoch kein Jäger, und Franz Reisecker gilt als kein inbrünstiger.

