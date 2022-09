Jäger (22) verfehlte Reh und traf Fensterscheibe einer Wohnung

Der 22-jährige Jäger stellte sich am Tatort der Polizei und gab an, dass er mit seinem Jagdgewehr zwei Schüsse abgegeben hatte. Mit dem zweiten Schuss erlegte der junge Waidmann ein Rehkitz, der erste jedoch verfehlte das Tier und wurde vom Erdreich in Richtung des rund 700 Meter entfernten Wohnhauses abgeleitet.

Trotz dieser großen Entfernung schlug das Projektil gegen 19.30 Uhr im Wohnzimmer im ersten Stock des Wohnhauses ein. Die Polizei spricht von "einer Verkettung unglücklicher Umstände". Das Projektil sowie die Jagdwaffe samt Munition wurden von den Beamten vorläufig sichergestellt und werden einer kriminaltechnischen Untersuchung unterzogen.