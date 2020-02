Jackpot: Drei Spieler gewinnen 9,2 Millionen Euro

WIEN. Der Lotto-Sechsfach-Jackpot wurde Mittwochabend von drei Spielern geknackt. Ein Burgenländer, ein Salzburger und ein Steirer tippten die sechs richtigen Zahlen 3, 6, 11, 16, 25 und 43. Sie teilen sich somit die Sechser-Summe von mehr als 9,2 Millionen Euro. Jeder von ihnen gewann rund 3,1 Millionen Euro.

Alle drei Spieler kamen dabei per Quicktipp zum Erfolg, teilten die Lotterien mit. Insgesamt wurden für die Ziehung am Mittwoch knapp 10,2 Millionen Tipps abgegeben, was letztlich zu einer Sechser-Gewinnsumme von mehr als 9,2 Millionen Euro führte.