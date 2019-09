Italienischer Einbrecher nach mehreren Delikten verhaftet

Der Italiener brach 27. Juni gemeinsam mit seinem 25-jährigen Komplizen in ein Firmengebäude in Micheldorf ein und stahl daraus drei neue Motorsägen. Bei der Spurensicherung konnte am Tatort eine biologische Spur des 44-Jährigen gesichert werden. Nach Auswertung der Spur konnte festgestellt werden, dass gegen den Italiener ein europäischer Haftbefehl durch die Staatsanwaltschaft Wels, ein Aufenthaltsverbot in Österreich, sowie eine Festnahmeanordnung durch das BFA Oberösterreich bestand.

Durch Ermittlungen der Polizei Kirchdorf an der Krems konnte der Mann am Dienstag kurz vor 20 Uhr in einer Wohnung im Bezirk Kirchdorf lokalisiert und festgenommen werden. Bei seiner Einvernahme gestand er, seinen Lebensunterhalt in Österreich durch Betrügereien, Diebstähle und Einbrüche zu bestreiten. Angaben zu konkreten Taten verweigerte er. Der 44-Jährige wurde in die Justizanstalt Wels eingeliefert.

