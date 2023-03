IT-Probleme: Zugsausfälle und Verzögerungen im ganzen Land

In der Nacht haben die ÖBB Wartungsarbeiten an ihren EDV-Systemen durchgeführt. Beim Hochfahren einer Schnittstelle nach einem weiterten Update sei es dann zu Schwierigkeiten gekommen, teilten die ÖBB am Freitagfrüh mit. Rund 150 Züge fielen ganz oder teilweise aus, davon waren nach Angaben der Bahn 30 Fernverkehrsverbindungen betroffen. Am Vormittag hieß es, die Lage habe sich „normalisiert“.

Doch von einer normalen Lage konnte am Freitagmittag am Linzer Hauptbahnhof weiterhin keine Rede sein. Beinahe jeder Bahnsteig war voll mit irritierten Bahnkunden, die nicht wussten, ob und wann ihre Züge ankamen bzw. abfuhren, weil die Anzeigen nicht aktualisiert wurden.

„Derzeit kommt es in ganz Österreich zu Verspätungen und Zugausfällen. Grund dafür sind technische Probleme nach einer Wartung von internen IT Systemen. Unsere Techniker:innen arbeiten mit Hochdruck daran die Störung zu beheben, wobei das Ende derzeit noch nicht absehbar ist“, informierten die Bundesbahnen auf Facebook.

Der Zugverkehr auf der Mühlkreisbahn war auch am frühen Nachmittag weiterhin unterbrochen, die ÖBB-Pressestelle nicht erreichbar.

Autor Robert Stammler Redakteur Land und Leute Robert Stammler