Ist die Zeit des Skifahrens vorbei?

Wie berichtet, lässt das warme Wetter auf dem Sternstein keine Abfahrten mehr zu. Auch der am Hochficht muss der Skibetrieb eingeschränkt werden. In größeren Skigebieten ist man zuversichtlicher, auch wenn einzelne Talfahrten bereits "sehr dünn" seien, wie Helmut Holzinger von den Hinterstoder-Wurzeralm-Bergbahnen erklärt.

Da auch die Wetterprognose wenig Anlass zur Hoffnung gibt, ist die Diskussion über das Thema Skifahren wieder voll entbrannt. In vielen Skigebieten wird derzeit ohnehin nur auf schmalen Kunstschneebändern gefahren, rundherum ist es grün beziehungsweise braun. In Filzmoos ist der Grashang im Skigebiet so trocken, dass es am Montag zu einem Brand kam.

Dazu kommen massive Sicherheitsbedenken. Die Kunstschneepisten sind kompakter, anders zu befahren. Da der Neuschnee fehlt, sind die Pisten auch vielfach vereist. Die weißen Bänder sind überdies sehr schmal, was Zusammenstöße begünstigt. In Tirol gab es in der heurigen Saison bereits elf tödliche Skiunfälle, das Thema Sicherheit wird dort bereits intensiv diskutiert.

Anfang Dezember sah die Welt noch ganz anders aus. Es gab Schneefall und kalte Temperaturen, überall konnte entsprechend gut beschneit werden. Ist die aktuelle Situation daher nur ein vorübergehendes Phänomen? Oder ist das Thema Skifahren generell zu hinterfragen? Diskutieren Sie in den Kommentaren mit!

Autor Barbara Eidenberger Leiterin Online-Redaktion