"Ist der Strom weg, geht nichts mehr"

LINZ, EFERDING. Von 50,027 auf 49,743 Hertz, ein Frequenz-Abfall in Europas Hochspannungsnetz, der nicht allzu dramatisch scheint, doch am Freitag auf dem ganzen Kontinent spürbar war, die OÖN haben berichtet. So knapp wie schon lange nicht mehr schrammte der Kontinent an einem großflächigen Stromausfall, einem Blackout, vorbei. "Ist der Strom weg, geht bei uns nichts mehr", sagt Alexander Rizy von der Stadtapotheke Eferding. "Viele unserer Kunden würden ihre Medikamente spät oder gar nicht bekommen."

Nachschub wird knapp

Schon seit mehreren Monaten arbeitet Rizy daran, seine Apotheke blackoutsicher zu machen. Damit auch im Falle eines Stromausfalls weiter 300 Kunden täglich mit Medikamenten versorgt werden können. So soll etwa ein Diesel-Notstromaggregat die Stromversorgung sichern. Auf 15.000 Euro würden sich die Investitionen belaufen. Unterstützung gebe es aber nur wenig. "Blackout-Absicherung wird kaum gefördert", sagt Rizy. Doch welche Folgen hätte ein Blackout in seiner Apotheke? Es beginnt trivial: Die elektrische Eingangstüre bleibt zu, im Geschäft bleibt es finster. Der vorhandenen EDV-Notstromversorgung und der Telefonanlage geht nach 30 Minuten der Saft aus. Auch der Bankomat funktioniert nicht mehr, Wechselgeld sei für fünf Tage auf Lager. "Für unseren Medikamenten-Nachschub müssten wir dann selbst zum Arzneimittel-Großhändler fahren", sagt Rizy. "Jeder längere Blackout ist nur noch pure Improvisation."

Um im Falle eines Blackouts dennoch gerüstet zu sein, empfiehlt der oberösterreichische Zivilschutz, Vorkehrungen zu treffen. Ein krisenfester Haushalt müsse mindestens eine, besser zwei Wochen autark leben können. Dazu gehören neben Lebensmittel- und Getränkevorräten auch eine Notbeleuchtung, ein Notfallradio und eine Notkochstelle. Kerzen seien keine alternative Beleuchtung. "Immer wieder müssen wir aufzeigen, dass Kerzen die Brandgefahr massiv erhöhen", sagt Zivilschutz-Präsident Michael Hammer.

