Ist der Schwung weg?

LINZ. 66 Prozent der Oberösterreicher verzichten in diesem Winter auf Skifahren und Snowboarden

"Skifoarn is des Leiwandste", lautet der bekannte Refrain eines Hits von Wolfgang Ambros aus dem Jahr 1976. Damals fuhren noch mehr als 50 Prozent der Oberösterreicher zumindest gelegentlich Ski. In diesem Winter sind es, die noch Unschlüssigen eingerechnet, 34 Prozent ( inklusive der Snowboarder). 66 Prozent der Oberösterreicher über 15 Jahre werden hingegen in diesem Winter ganz auf beides verzichten, bundesweit sind es 63 Prozent.

Werden Sie heuer Ski- oder Snowboardfahren? Dazu hat das Linzer Marktforschungsinstitut spectra quer durchs Land 800 Oberösterreicher ab 15 Jahre befragt. Zwei Drittel sagten in der im Dezember durchgeführten und gestern veröffentlichten Umfrage dezidiert Nein. "Nicht unerwartet", sagt Gerald Weichselbaum von spectra in Bezug auf bundesweite Daten.

Interessant ist der Vergleich der Altersgruppen. Den Hauptanteil der Skibegeisterten stellen die 30- bis 49-Jährigen: 32 Prozent gaben an, heuer zumindest einmal auf die Piste zu gehen. Fünf Prozent sind noch unschlüssig. Bei den Verweigerern stechen dagegen die Über-50-Jährigen hervor: 78 Prozent von ihnen lassen die Pisten in diesem Winter gänzlich links liegen. Bei den 15- bis 29-Jährigen geben 30 Prozent an, heuer sicher zumindest einmal Skifahren oder Snowboarden zu gehen, 20 Prozent sind unschlüssig. 50 Prozent zählen zu den Verweigerern,

"Emotionale Abkehr"

Auch das Einkommen spielt eine große Rolle: Die meisten Ski-Fans, nämlich 42 Prozent, finden sich unter Besserverdienern mit einem Haushalts-Netto-Einkommen von mehr als 2500 Euro. Nur acht Prozent sind es hingegen in Haushalten mit einem Netto-Einkommen von höchstens 1500 Euro.

Nicht zuletzt gibt es einen geschlechtsspezifischen Unterschied: 70 Prozent der Frauen lassen die Pisten kalt, aber nur 63 Prozent der Männer.

Ist der Schwung weg? Der Wiener Freizeitforscher Peter Zellmann spricht von einer "emotionalen Abkehr": Skifahren sei für viele nicht mehr das Leiwandste. Allein schon deshalb, weil die früher üblichen Ski-Tagesausflüge in großstadtnahe, kleinere Skigebiete mangels Angebot selten geworden sind.

Hinzu komme, dass speziell in den Ballungsräumen immer weniger Kinder Skifahren lernen. Zusammen mit der Zunahme schneearmer Winter habe das zur "Entfremdung" vom einst heißgeliebten Freizeitsport geführt. Auch die Leistbarkeit spielt eine Rolle, denn Lift- und Hotelpreise sind stärker gestiegen als die Einkommen. Außerdem habe das "Erlebnis Skifahren", wie viele andere gesundheitsfördernde Freizeitaktivitäten, mit wachsender Konkurrenz digitaler Erlebniswelten zu kämpfen, sagt der Salzburger Sportwissenschafter Michael Mayrhofer: "Gerade junge Leute beschäftigen sich heute oft lieber mit Smartphone und Computerspielen."

Zahl der Gäste "sehr konstant"

Die Ergebnisse der Umfrage spiegeln für Helmut Holzinger nicht das Bild, das er täglich auf den Pisten sieht. "Das vergangene Jahr war mit einer halben Million Besuchern auf der Wurzeralm und in Hinterstoder das beste überhaupt. Wir bemerken auch in der laufenden Saison keine Unlust am Skifahren", sagt der Geschäftsführer der Hinterstoder-Wurzeralm-Bergbahnen (HiWu). Die Zahl der Gäste sei weder stark gestiegen noch gefallen. "Seit zehn Jahren sind die Zahlen sehr konstant."

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema