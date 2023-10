Israel-Fahne vor Linzer Rathaus zerstört: Täter ausgeforscht

Das teilte die Exekutive am Freitag mit. Landespolizeidirektor Andreas Pilsl sprach von einer "politisch motivierten Straftat". Die rasche Klärung sei "ein klares Zeichen, dass wir in Oberösterreich keinen Antisemitismus dulden", so Pilsl.

Die Verdächtigen werden bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Mehr Details zu ihrem Hintergrund waren vorerst nichts bekannt.

Mehr zum Thema:

Unbekannte zerstörten Israel-Fahne vor Rathaus: Stadt Linz erstattet Anzeige

