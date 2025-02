Islamisches Gebetszentrum in Traun behördlich geschlossen

Ein stark frequentierter Gebetsraum wurde in diesem Bürogebäude in Traun betrieben. Eine Widmung gab es dafür nicht.

Die Jalousien sind heruntergelassen, das Vereinsschild wurde abmontiert. Aber bis vor kurzem war der unauffällige graue Gebäudekomplex in der Leondinger Straße in Traun ein beliebter Treffpunkt. Muslime kamen aus ganz Oberösterreich, um hier zu beten. Dutzende Pkw standen an manchen Tagen vor dem Gebäude, in dem der Kultur- und Sportverein DAWA eingemietet ist.

Ein Gebetsraum sei jedoch dort nicht genehmigt gewesen, sagt Bürgermeister Karl-Heinz Koll (VP). Beschwerden von Anrainern hätten sich im Trauner Stadtamt gehäuft. "Manchmal wurde bis spät in die Nacht gebetet, an anderen Tagen ist es bereits bei Sonnenaufgang losgegangen", sagt Koll.

Zwischenwände entfernt

Er ließ Ermittlungen anstellen. Die Trauner Stadtpolizei führt im Auftrag des Stadtchefs verdeckte Erhebungen durch. "Bis zu 100 Besucher wurden dabei in dem Gebetsraum festgestellt", sagt Koll. Er ordnete daraufhin eine feuerpolizeiliche Überprüfung des Gebäudes an. Dabei stellten die Beamten fest, dass mehrere Zwischenwände aus dem Gebäude entfernt worden waren. "Dadurch ist ein großer Raum entstanden, der als Gebetsraum genutzt wurde", sagt Koll. Er erließ eine Nutzungsuntersagung für das Gebäude. Gegen diesen Bescheid brachte der Verein eine Beschwerde beim Landesverwaltungsgericht (LVwG) ein.

Dort stellten die Richter schließlich fest, dass der Bescheid des Bürgermeisters rechtens war. Denn nur etwa fünf Prozent der Vereinsmitglieder von DAWA wohnen auch in Traun, ein überregional tätiger Verein dürfte aber nicht in einem Wohngebiet tätig sein, urteilte das LVwG. Außerdem seien die Räumlichkeiten nicht widmungskonform genutzt worden. Der Verein musste deshalb alle religiösen, kulturellen oder sportlichen Tätigkeiten in der Leondinger Straße einstellen. "Jeder soll und darf seine Religiosität in all ihren Facetten ausleben, aber es muss im Rahmen von gesetzlichen Regeln passieren. Bei Zweckentfremdung von Gebäuden entgegen behördlichen Genehmigungen und einer Belästigung der Anrainer ist eine Grenze erreicht", sagt Koll. Im März werde es ein Gespräch mit Vertretern des Vereins geben, kündigt der Stadtchef an. Eine Umwidmung des Areals, damit dort doch wieder gebetet werden kann, schließt er aber kategorisch aus.

