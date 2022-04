Ischler von Freundin auf Balkon gesperrt - mit Drehleiter gerettet

Es war gegen sechs Uhr früh, als sich der Mann auf dem Balkon seiner Wohnung im sechsten Stock eines Mehrparteienhauses in der Kaiser-Franz-Josef-Straße aufgehalten hatte. Seine Freundin hatte dies nicht bemerkt und sperrte die Balkontüre zu. Darauf verließ sie die Wohnung und machte sich zur Arbeit auf.

Schlüssel steckte noch

Als der Mann sein Unglück bemerkte, musste er um Hilfe schreien, da sein Handy in der Wohnung lag. Von der Eurotherme Bad Ischl aus hörten Zeugen seine Hilferufe. Sie kontaktierten die Freundin, die bald darauf wieder vor der Wohnungstüre stand. Sie konnte diese jedoch nicht aufsperren, da auf der Innenseite der Haustüre noch der Schlüssel steckte. Ihr blieb daher nichts anderes übrig als die Feuerwehr zu rufen.

Am Einsatzort wurden die Einsatzkräfte der Hauptfeuerwache Bad Ischl von Passanten eingewiesen. Kommandant Jochen Eisl ließ nach kurzer Lageerkundung die Drehleiter in Stellung bringen. Mit dieser gelang es, den Mann, der sich in der Zwischenzeit mit einer Decke wärmen konnte, vom Balkon zu retten. Nach einer Stunde konnte der Einsatz beendet werden.