IS-Propaganda und Hitlerbilder: Bedingte Strafe

Gestern musste sich der Jugendliche vor dem Geschworenengericht in Steyr verantworten. Ihm drohte eine Jugendstrafe von bis zu fünf Jahren.

Der Beschuldigte behauptete, er würde weder den IS noch Hitler "näher kennen", obwohl seine Familie 2015 vor der Terrormiliz aus dem Iran geflüchtet war. Das Köpfungsvideo habe er "einfach krass" gefunden. Und erst jetzt wisse er, dass Kinderpornos verboten seien. Er sei im Internet einfach an die "falschen Freunde" geraten. Der Bursch war aufgrund von Ermittlungen in seinem Freundeskreis aufgeflogen.

Das Urteil: sechs Monate bedingt. Der 15-Jährige erhielt die Weisung zur Psychotherapie, zudem muss er an einem pädagogischen Rundgang in Mauthausen teilnehmen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.