IS in Oberösterreich: Radikalisierung hinter dem Wohnzimmervorhang

Ein Wohnzimmer, zwei Welten. Eine gewöhnliche und eine radikale, getrennt von einem Vorhang. In einer beschaulichen Wohnung im Bezirk Linz-Land hatten sich zehn junge Menschen, keiner von ihnen älter als 23 Jahre, über Monate radikalisiert. Bücher und Schriften in den Regalen, Fahnen an den Wänden, Videos auf den Festplatten. Alles hing zusammen – mit der Terrororganisation "Islamischer Staat" (IS) und dem "Emirat Kaukasus", einem "Ableger" des IS im russischen Nordkaukasus.