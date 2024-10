17-Jähriger stellte IS-Enthauptungsvideo nach: "War als Spaß gedacht"

Weil er als Mitglied einer radikalislamischen Gruppe unter anderem Propaganda für die Terrororganisation Islamischer Staat (IS) betrieben und ein Enthauptungsvideo nachgestellt haben soll, musste sich am Mittwoch ein 17-Jähriger am Landesgericht Linz verantworten. Der Angeklagte bekannte sich teilgeständig: "Ich hatte eine radikale Glaubensansicht.