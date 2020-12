"Irgendwer muss ja der Erste sein"

Maria Schirl durfte sich kurz wie eine Prominente fühlen. Als die 90-Jährige gestern Nachmittag vor das Bezirksalten- und Pflegeheim Sierning (Bezirk Steyr-Land) trat, brandete Beifall auf. Pfleger applaudierten, Spaziergänger blieben stehen, um einen Blick zu erhaschen. Auf jene Frau, die als erste Oberösterreicherin gegen Covid-19 geimpft wurde. Sie habe doch "gar nichts Besonderes gemacht", sagte Schirl, lächelte und rückte sich die Brille zurecht. Sie habe nur eine Chance auf mehr Sicherheit genutzt.

"Ich habe in meinem Leben schon viele Epidemien mitgemacht und weiß, was es heißt, geimpft werden zu können. Bis jetzt bin ich gut durch diese schwere Zeit gekommen und möchte, dass das auch weiterhin so bleibt", sagte sie. Und irgendwer müsse ja schließlich der Erste sein. Nebenwirkungen oder Schmerzen habe sie nicht gespürt. "Ich habe nach der Impfung gut gegessen, dann geschlafen, und jetzt bin ich hier. Mir geht es gut", sagte die 90-Jährige. Neben Schirl wurde das Vakzin gestern auch Pflegedienstleiterin Sabine Wimmer injiziert. "Es braucht ein bisschen Mut, aber es tut nicht weh. Ich sehe keinen anderen Ausweg aus der Pandemie und habe vollstes Vertrauen in die Wissenschaft", sagte Wimmer.

"Es kann ein Wendepunkt sein"

Mit dem Beginn der Impfung habe sie nun die Hoffnung, dass "die täglichen Sorgen endlich weniger werden". Sie betonte, dass die Impfung im Heim auf Freiwilligkeit basiere und niemand dazu gezwungen werde, die Bereitschaft aber besonders groß sei. 40 Impfdosen waren für das Seniorenheim in Sierning, das sowohl im Frühjahr als auch im Herbst vom Coronavirus betroffen war, bereitgestellt worden. Sie sollen in den nächsten Tagen zum Einsatz kommen. Im Jänner sollen dann zwischen 16.000 und 20.000 Menschen in Oberösterreichs Heimen geimpft werden.

Für Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander (VP) war der gestrige 27. Dezember "ein hoffnungsfroher Tag für Oberösterreich". 1155 Opfer habe das Virus bis gestern Nachmittag im Land gefordert, nun sei jeder Tag, an dem geimpft wird, "ein Schritt näher in Richtung Normalität".

Soziallandesrätin Birgit Gerstorfer (SP) wolle nun "Bereitschaft für das Impfen" entwickeln, damit die Krankheit in Zukunft "eine Krankheit wie viele andere" werden kann. Die Menschen von der Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit der Impfung zu überzeugen, ist auch für Bernd Lamprecht, Vorstand der Klinik für Lungenheilkunde am Linzer Kepler-Universitätsklinikum, nun der wichtigste Schritt: "Die Impfung kann der Wendepunkt in unseren Bemühungen sein, diese Gesundheitskrise zu bewältigen." Der Corona-Impfstoff sei "hocheffizient" und unterscheide sich in der Verträglichkeit nicht von etablierten Impfstoffen gegen andere Viruserkrankungen. Auch er werde sich "so bald wie möglich" impfen lassen, sagte Lamprecht.

Carmen Breitwieser, Bezirkshauptfrau von Steyr-Land, bedankte sich für den "unermüdlichen Einsatz" aller Pfleger und bezeichnete die Impfung als "ganz besonders wichtiges Zeichen". (geg)

