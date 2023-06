"Irgendwann ist jeder Hochwasserschutz zu klein"

OÖNachrichten: Was war die größte Erkenntnis aus dem Hochwasser 2013?

Stefan Kaineder: Wenn man am Wasser lebt ist es einfach eine Wirklichkeit, dass das Wasser immer wieder kommen kann. 2013 war verheerend. Die Donau hat so viel Wasser geführt, dass man damit in einer Sekunde dreimal ein olympisches Schwimmbecken anfüllen kann. Das hat logischerweise nicht mehr durchgepasst. Wir haben im Eferdinger Becken gesehen, dass ein Hochwasser dann große Schäden anrichtet, wenn es massive Zersiedelung gibt. Das was wir jetzt lernen, sind Rückschlüsse für die Raumordnung. Wir müssen vorsichtig sein, nicht mehr in Hochwassergebiete hineinzubauen, da sind strenge Regeln auf dem Weg. Und wir müssen die, die nicht absiedeln können, schützen. Da ist nach 2013 sehr viel Geld auf den Weg gebracht worden, denn wir haben das Ziel die Menschen vor dem Hochwasser zu schützen und die Auswirkungen zu minimieren.

Nach 2002 wurden viele Maßnahmen gesetzt. Aber das Hochwasser 2013 hatte wieder schlimme Folgen. Wurde nicht genug getan?

Es kommt immer darauf an, wo kommt der Regen herunter und welcher Zubringer führt viel Wasser. Beide Hochwässer waren Donau-Hochwässer, aber sie waren sehr unterschiedlich und sehr unterschiedlich sind dementsprechend auch die Maßnahmen, die man setzen muss.

Hochwasserschutz immer auch ein Stückweit umstritten, Eingriff in die Natur, in die Landschaft. Das sind Argumente, die auch von grüner Seite gebracht werden. Wie löst man diesen Gegensatz auf?

Die Hochwasserschutzmaßnahmen, die wir wahrnehmen, das sind Dämme und mobile Elemente, sind Eingriffe ins Landschaftsbild. Es gibt aber sehr viele Maßnahmen, die haben einen dreifachen Benefit, die nehmen wir gar nicht wahr. Zum Beispiel, indem wir dem Fluss einfach mehr Raum geben. Wir haben den Flüssen immer mehr Platz abgetrotzt. Aus zwei Gründen: Damit das Land urbar wird und die Flüsse schiffbar werden. Jetzt merken wir, das ist sehr sehr schlecht, wenn das Wasser kommt. Je gerader der Fluss, desto schneller ist das Wasser in der nächsten Stadt. Und der zweite Aspekt ist, dass es die Gewässerökologie zerstört. Das ist wirklich ein Schaden für die Ökologie. Jetzt geben wir den Flüssen wieder mehr Platz: Das ist gut für die Natur, wenn viel Wasser kommt hat es Platz und wir Menschen können wieder an den Fluss heran als Naherholungsgebiet.

Geht das überhaupt noch oder ist nicht schon zu verbaut?

Das ist in der Regel sehr schwierig und sind auch viele Verhandlungen notwendig. Weil der Platz natürlich jemandem gehört. Aber wir kommen Schritt für Schritt heran. Wir haben uns sehr viel vorgenommen im Nationalen Gewässerbewirtschaftungsplan. Da sind Schwerpunkt-Strecken festgelegt worden und über diese Grundstücke verhandeln wir jetzt.

Die folgenreichste Maßnahme sind Absiedlung. Wie läuft das ab?

Wenn die Absiedelung für uns als Gesellschaft günstiger ist, als der Bau eines Dammes und die Gemeinde dort als Überflutungsgebiet widmet – und sicherstellt, dass keiner mehr hinbaut – bekommen die Menschen ein Absiedlungsangebot. Da gibt es ein Berechnungsmodell, nach dem werden die Menschen entschädigt. Unser Interesse ist natürlich, dass möglichst wenige im Überflutungsgebiet bleiben. Damit ist der Schaden beim nächsten Hochwasser viel, viel geringer. Auch die Gefahr für die Einsatzkräfte ist geringer, denn sie sind bei diesen Extremereignissen natürlich gefordert.

Mehr zum Thema Oberösterreich Oberösterreich Als die große Flut kam: "Man versucht zu retten, was zu retten ist" WALDING/GOLDWÖRTH. Mit einem Abstand von zehn Jahren ist es für viele schon einfach, über das Hochwasser zu sprechen, das in den ersten Junitagen ... Als die große Flut kam: "Man versucht zu retten, was zu retten ist"

Wie steht es um die Bereitschaft von Gemeinden, die Umwidmung zu Überflutungsgebiet durchzuführen?

Ganz unterschiedlich. Es ist das Hochwasser unterschiedlich gelagert. Es gab 2013 im Eferdinger Becken Zonen, da standen die Häuser meterhoch unter Wasser. Und dann gibt es Zonen, da steht das Wasser so 20 bis 30 Zentimeter hoch. Und entsprechend unterschiedlich ist auch das Problembewusstsein und der Handlungsdruck. Bei ersterem ist es Gefahr für Leib und Leben, bei dem anderen geht es um Schäden am Haus, was auch schlimm ist.

Hochwasserschutzbauten sind nicht unumstritten und werden manchmal bis zur letzten Instanz bekämpft. Wie geht man damit um?

Da braucht es Rückhalt in der Gemeinde, das ist auch die verantwortliche Ebene. Wenn man das gut erklärt, ist Einvernehmen möglich. Wenn es aber gar nicht möglich ist und gewisse Projekte aber sein müssen, gibt es natürlich die Frage, kann man sich die Grundstücke auch gegen den Willen der Eigentümer beschaffen. Wir haben das aber quasi nie. Wir fördern das auch sehr großzügig und unser Ziel ist ja, die Menschen vor einer Katastrophe zu schützen. Das verstehen die meisten dann auch.

Die Regenmengen 2013 waren enorm. Und das eigentlich unglaubliche war, dass nach 2002 so rasch ein neues Extremereignis folgt. Gibt es dafür eine Erklärung?

Eine Wahrscheinlichkeit ist eine Wahrscheinlichkeit. In der Theorie kann jedes Jahr ein hundertjährliches Hochwasser passieren. Was wir jedenfalls sehen, ist dass mit de Klimakrise extreme Wetterereignisse zunehmen. Das hat sich zuletzt auch in Italien und Spanien gezeigt. Erst kam kein Regen, der Boden war ausgedörrt. Als der Platzregen dann kam, konnten die Böden nichts aufnehmen und das Wasser war sofort im Fluss. Das heißt, wir müssen uns eigentlich auf höhere Taktung und höhere Intensität vorbereiten. Das wissen wir auch beim Hochwasserschutz, deswegen arbeiten wir auch konsequent daran.

Gibt es so etwas wie einen hundertprozentigen Schutz?

Den gibt es leider nicht. Da müssen wir ganz ehrlich sein. Das sehen wir zum Beispiel auch bei Rückhaltebecken. Wir bauen riesige Becken, aber die haben immer so etwas wie eine „Sollbruchstelle“. Wir legen die Becken zum Beispiel für ein hundertjährliches Hochwasser aus. Dann kommt ein 150jährliches und der Schutz reicht nicht. Wenn das Wasser dann nicht weiterströmen kann, ruiniert uns dieses Hochwasser die Schutzmaßnahmen und das darf nicht passieren. Deshalb ist es wahrscheinlich ehrlich zu sagen, irgendwann ist jeder Hochwasserschutz zu klein, so groß können wir ihn gar nicht bauen.

Mehr zum Thema Oberösterreich Podcast: Land Unter - Das Hochwasser 2013 Mit Betroffenen, Experten und Entscheidungsträgen blicken wir in dieser Podcast-Reihe auf das Jahrhunderthochwasser 2013 zurück. Podcast: Land Unter - Das Hochwasser 2013

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Barbara Eidenberger Leiterin Online-Redaktion Barbara Eidenberger

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Die Flutkatastrophe im Juni 2013 Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.