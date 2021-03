65 Coronafälle auf 1960 Einwohner zählte Sankt Georgen am Walde mit Stand Donnerstag. Hochgerechnet auf 100.000 Einwohner – einen gängigen Vergleichswert für Infektionszahlen - ergibt das einen Wert von 3316. Ähnlich stellt sich die Lage in Bad Kreuzen, Dimbach und Pabneukirchen dar. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt aktuell in diesem Gebie über 1000. Die aktuelle Entwicklung im Nordosten des Bezirks Perg wird deshalb von der Gesundheitsbehörde als "epidemiologisch kritisch" beurteilt. In