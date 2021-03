Inzidenz nahe 1000: Erster Halt für Testbus in Wartberg

Im Ausnahmezustand befand sich gestern die Kremstaler Marktgemeinde Wartberg, die in den vergangenen Tagen mit einer 7-Tage-Inzidenz von 1000 zu kämpfen hatte: Mit rot-weißen Scherengittern war die Zufahrt zur seit Montag geschlossenen Mittelschule versperrt. Bereits am Vormittag bildeten sich wegen des großen Andrangs lange Schlangen vor dem nagelneuen Testbus des Landes, der in der Schulstraße seinen Premiereneinsatz absolvierte.