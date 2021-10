Inzidenz in Oberösterreich weiterhin am höchsten

Indes bleibt Oberösterreich mit einem Wert von 201,7 das Bundesland mit der höchsten Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner in Österreich. Auf Platz zwei liegt Wien mit einer Inzidenz von 165,7, gefolgt vom Bundesland Salzburg mit 162,7. Der österreichische Durchschnitt liegt bei 143,6. Der niedrigste Inzidenzwert wurde für das Burgenland mit 80,1 errechnet.

Veränderungen bei den Inzidenzzahlen gab es in den oberösterreichischen Bezirken. Wies am Freitag noch Ried den höchsten Wert auf, lag am Sonntag Steyr-Land landes- wie bundesweit mit 341,3 an der Spitze. Auf Platz zwei nun der Bezirk Kirchdorf an der Krems mit 325,4, gefolgt vom Bezirk Braunau mit 287,3. Der Bezirk Ried (263,5) lag auf dem vierten, Linz-Land auf dem fünften Platz mit einer Inzidenz von 258,5. Salzburg-Umgebung (246,4) liegt in dieser Rangliste als erster Bezirk außerhalb Oberösterreichs auf Platz sechs, gefolgt vom Bezirk Scheibbs mit 243.

Weil alle oberösterreichischen Bezirke außer Braunau eine Vollimmunisierung von mehr als 55 Prozent aufweisen, müsste der Inzidenzwert 500 erreichen, um Gefahr zu laufen, als "Hochrisikogebiet" (mit Ausreisekontrollen) eingestuft zu werden. Braunau hat eine Impfquote von 50,8 Prozent, dort wäre eine Sieben-Tage-Inzidenz von 400 wieder kritisch.

Die Zahl der Neuinfektionen in Oberösterreich betrug gestern 418. Knapp 4100 aktive Corona-Fälle wurden gezählt, um rund 100 weniger als noch am Freitag.