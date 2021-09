Inzidenz in Braunau wieder gestiegen: Kontrollen blieben gestern aufrecht

Unter die 300er-Marke muss die Sieben-Tage-Inzidenz im Bezirk Braunau fallen, dann sind die stichprobenartigen Ausreisekontrollen an den Bezirksgrenzen Geschichte. Am Sonntag war man mit einem Wert von 301,4 knapp dran. Gestern stieg die Inzidenz aber wieder an, auf einen Wert von 308,9 (Stand 14 Uhr).