Inzidenz in Braunau weiter gestiegen, Zahl der Spitalspatienten nimmt zu

Der bisherige Inzidenz-Höchstwert in Braunau wurde am Montag noch einmal übertroffen. Wenn diese Marke im Durchschnitt der vergangenen sieben Tage über 400 liegt, kommt es in dem Innviertler Bezirk erneut zu Ausreisekontrollen. Das heißt, ein gültiger 3G-Nachweis wird notwendig sein. Weiteres Kriterium ist die Belegung auf den Intensivstationen von zehn Prozent, was 34 Patienten in Oberösterreich entspricht.

Wie der Krisenstab des Landes am Montagnachmittag mitteilte, werden derzeit 32 Covid-Patienten intensivmedizinisch betreut, 27 von ihnen sind nicht voll immunisiert. Die Zahl jener, die auf Normalstationen behandelt werden, ist innerhalb einer Woche deutlich gestiegen. Waren es vergangenen Montag noch 112 Patienten, sind es mittlerweile 150. Die Mehrheit, 97 Personen, sind laut Krisenstab nicht vollständig geimpft.

51-Jährige ohne Vorerkrankungen verstorben

Auch bei den Todesfällen in Zusammenhang mit Covid-19 gab es einen Zuwachs. Im Klinikum Wels starb eine 51-Jährige aus dem Bezirk Grieskirchen ohne Vorerkrankungen. Im Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck ist ein 76-jähriger Patient verstorben, in Gmunden wurden zwei Todesfälle - eine 89-jährige Frau und ein 87-jähriger Mann - gemeldet. Die drei Patienten hatten Vorerkrankungen.

Seit Sonntag sind 414 neue Corona-Fälle registriert worden, bundesweit kamen 1897 Neuinfektionen dazu.

Braunau Impf-Schlusslicht

Erst von 18. bis 28. September gab es im Bezirk Braunau Ausreisekontrollen, allerdings lag die Impfquote noch unter 50 Prozent und daher galt 300 als kritischer Inzidenzwert. Mittlerweile ist die Impfquote auf 51,7 Prozent gestiegen, aber der Bezirk ist immer noch Schlusslicht in Oberösterreich (58,3 Prozent). Bereits von 5. bis 11. April hatte es erstmals präventiv eine Ausreise-Testpflicht gegeben.

Der Landeskrisenstab beobachte die Lage im Bezirk "sehr genau" und sei in regelmäßiger Abstimmung mit den Einsatzorganisationen. Sollten zum dritten Mal Ausreisekontrollen erforderlich werden, "können diese rasch umgesetzt werden", hieß es weiter.