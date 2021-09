Inzidenz: Acht oberösterreichische Bezirke in Top 10

Oberösterreichs Bezirke bilden weiterhin die negative Spitze in Sachen Sieben-Tage-Inzidenz. Acht der zehn Bezirke mit den bundesweit höchsten Inzidenzen sind in Oberösterreich zu finden – allen voran weiterhin Ried. Platz eins bis sieben besetzen ausschließlich Bezirke, die in Oberösterreich liegen. Erst Spittal an der Drau in Kärnten bricht mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 223,5 und Platz acht den Trend.

Die Lage in Oberösterreich verschlechtert sich generell: Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfizierten in den vergangenen sieben Tagen je 100.000 Einwohner, stieg Mittwoch auf Donnerstag von 193,1 auf 198,0. Damit ist Oberösterreich vor Wien mit 166,0 und Salzburg mit 151,1 weiterhin das Bundesland mit dem höchsten Wert. Auch in Sachen Durchimpfungsrate bildet Oberösterreich mit 55,8 Prozent bundesweit das Schlusslicht.

Einen traurigen Meilenstein erreichte gestern die Zahl der Corona-Toten: 11.000 Menschen verstarben laut Innen- und Gesundheitsministerium in Österreich seit März des Vorjahres an oder mit Covid-19. Laut Zahlen der Ages stammten 1695 von ihnen aus Oberösterreich.

Testbus für das Heer

Einen Test- und Laborbus präsentierte gestern das Bundesheer in Wien. Damit sollen Militärkommandos die Möglichkeit haben, bei erhöhtem Infektionsgeschehen den Bus für zusätzliche Tests anzufordern. Rund 380 Testungen können in dem mobilen Labor jeden Tag von Heeresmitarbeitern durchgeführt werden.