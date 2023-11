Interpädagogica: Das Design Center als Schlaraffenland der Neugierigen

Liliana knetet die Wiese zurecht, dann zückt sie eine kleine Prinzessinnenfigur und platziert sie auf der grünen Plastilinmasse. Ihre Schulfreundin Daria hält ein Tablet in der Hand, damit knipst sie ein Foto nach dem anderen. Die zwei Viertklässlerinnen der Europaschule in Linz sind in ein Slow-Motion-Projekt vertieft. "Das wird ein Film", sagen die neun und zehn Jahre alten Mädchen stolz. Mit dem Film erzählen sie eine Geschichte, die sie sich selbst ausgedacht haben.

Die Kombination aus haptischen und digitalen Lernhilfen gefällt auch den älteren Besucherinnen und Besuchern der "Interpädagogica". Die Bildungsmesse, die bis Samstag unter dem Motto "Wissen färbt ab" im Linzer Design Center stattfindet, zieht Pädagogen aus ganz Österreich an. "Ich finde es wichtig, dass die Kinder selbstständig lernen und dabei aktiv sein können", sagt die angehende Linzer Volksschullehrerin Jennifer Stütz. Das Angebot der rund 180 Aussteller ist breit gefächert: Kindergartenpädagoginnen finden hier Materialien und Spielsachen, mit denen sie die Kleinen beschäftigen und fördern können.

Aber auch für den Schulunterricht bietet das Messeangebot viel Inspiration. Zwei Lehrerinnen aus dem Innviertel nutzen die Gelegenheit, um die neuesten "Digital Whiteboards" auszutesten. "Diese Tafeln können unsere Arbeit schon sehr erleichtern. Sie machen den Unterricht abwechslungsreicher, für uns und für die Schüler." Am Stand nebenan haben moderne Techniken für kreative Arbeitsblätter das Interesse zweier junger Frauen geweckt. "Da kannst du dir tausende Zettel herunterladen und ausdrucken, das ist schon klass."

Lernplätze zum Wohlfühlen

Schwerpunkte der diesjährigen Interpädagogica sind Elementarpädagogik und Digitale Medien, aber auch die Schulinfrastruktur. Schließlich dient das Mobiliar auch als Lernhilfe. Eine Gruppe Jugendlicher hat es sich in sogenannten "Sitzwaben" gemütlich gemacht, die an einer Wand aufgebaut sind. Das sind Mini-Räume, in die sich Schüler zurückziehen können. Gleichzeitig soll ein Klassenzimmer den nötigen Spielraum für Gruppenarbeiten bieten. Aussteller wie Mayr Schulmöbel aus Scharnstein zeigen vor, wie das geht. Von dem "riesigen Angebot" zeigt sich Werner Strohmeier, HLW-Lehrer im steirischen Deutschlandsberg, begeistert: "Da ist alles vertreten, von Sitzelementen über Lernspiele und Beratungen bis zu Fortbildungen."

Im "Medialab" der Pädagogischen Hochschule Oberösterreich herrscht Hochbetrieb. In einer Ecke, vor einer grünen Wand, haben zwei Buben Platz genommen, um eine Nachrichtensendung aufzunehmen. In dem TV-Studio können sie in verschiedene Rollen schlüpfen, aus sich herauskommen und Neues dazulernen. Wie ihre Lehrerin: "Man lernt nie aus."

