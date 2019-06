Internetbetrüger hacken Konten und räumen ab

Sechs betroffene Oberösterreicher haben sich beim Konsumentenschutz der Arbeiterkammer gemeldet. Eines der Opfer ist Heidi F. aus Linz. Die 49-Jährige ist von den Unbekannten um knapp 4900 Euro betrogen worden. Fünf Mal haben die Betrüger Geld von ihrem Konto abgehoben und an "Western Union" transferiert. Die Masche war in allen Fällen die gleiche: Die Opfer erhielten entweder eine täuschend echte E-Mail oder eine SMS von ihrer Bank, in denen sich ein angeblicher Aktivierungscode oder Nutzungsbedingungen für eine Sicherheits-App befanden.

Betrüger greifen auf Konto zu

Heidi F. folgte den Anweisungen und machte damit den Weg frei für die Betrüger. Diese erhielten dadurch Zugang zu ihrem Konto und behoben nach und nach Geld. Erst als die 49-Jährige keinen Zugriff mehr auf ihr Bankkonto hatte, bemerkte sie den Betrug.

"Grundsätzlich gilt: Banken verschicken keine E-Mails an ihre Kunden. Die Opfer haben in diesen Fällen keine Pin- oder Tan-Codes weitergegeben und somit nicht fahrlässig gehandelt. Daher haben wir in mehreren Fällen bereits mit den Banken eine Rückzahlung des Geldes bewirkt", sagt Ulrike Weiß, Leiterin des Konsumentenschutzes.

