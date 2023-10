Internet-Bekannte in Regau attackiert: U-Haft für 26-Jährigen beantragt

Eine groß angelegte Alarmfahndung der Polizei ist am Mittwochvormittag erfolgreich abgeschlossen worden. Nach einer Messerattacke in Regau ergriff ein 26-Jähriger mit seinem Auto die Flucht, lenkte das Fahrzeug in ein Feld und krachte in einen Strommasten.

Der Israeli, der in München lebt, flüchtete nach der Attacke mit dem Pkw und raste bei einer Verfolgungsjagd mit der Polizei gegen einen Strommasten. Der schwer verletzte Verdächtige kam ins Spital, konnte bis Donnerstagmittag nicht einvernommen werden. Das Motiv sei weiter unklar, so eine Sprecherin.

Artikel zum Thema: Messerattacke in Regau: Täter und Opfer hatten sich zuvor noch nie gesehen

Der Mann und die Niederländerin, die in Regau lebt, kannten einander laut Polizei nur aus einem Internet-Chat. Dienstagabend stand er Mann dann plötzlich vor ihrer Tür. Er soll sie in die Wohnung gedrängt, mit einem Messer angegriffen und einige Stunden festgehalten haben. Am späteren Abend verließ er mit der Frau das Haus. Offenbar zwang er sie, mit ihm zu seinem Wagen zu gehen. Als ein Passant vorbeikam, versuchte die Niederländerin zu entkommen. Dabei wurde sie noch einmal von ihrem Peiniger mit dem Messer verletzt, dann flüchtete er mit einem Auto. Am Mittwoch wurde der Israeli im Zuge einer Großfahndung von der Polizei in Altheim (Bezirk Braunau) entdeckt.

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Auch das Opfer befindet sich im Krankenhaus. Die Frau war durch Messerstiche verletzt worden und musste operiert werden. In Lebensgefahr war sie nicht.

Service: In Österreich finden Frauen, die Gewalt erleben, u.a. Hilfe und Informationen

bei der Frauen-Helpline unter: 0800-222-555, www.frauenhelpline.at

beim Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) unter www.aoef.at

beim Frauenhaus-Notruf unter 057722

bei den Österreichischen Gewaltschutzzentren: 0800/700-217

beim Polizei-Notruf: 133

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.