Internationale Ministrantenwallfahrt: 1300 Oberösterreicher trafen Papst

Knapp 40 Grad, pralle Sonne und kaum Schatten – dennoch warteten am Dienstagnachmittag am Petersplatz in Rom rund 50.000 Ministrantinnen und Ministranten aus der ganzen Welt auf die Audienz von Papst Franziskus. Sie sind seiner Einladung zur internationalen Ministrantenwallfahrt 2024 nach Rom gefolgt.