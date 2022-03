International gesuchter Verbrecher in Linz festgenommen

Am Freitag wurde dem LKA OÖ ein Europäischer Haftbefehl von Deutschland zur Vollziehung übermittelt, da es einen Oberösterreichbezug bei einem gesuchten 33-jährigen irakischen Staatsbürger, der einen Flüchtlingsstatus in Österreich hatte, gab. Der Haftbefehl wurde aufgrund einer Messerstecherei Ende Juli 2021 in Hamburg ausgestellt.

Der 33-Jährige hat mit einem Taschenmesser und mit einer langen Nagelfeile mit Sägefunktion zwei Brüder aus nicht bekanntem Grund angegriffen und schwer verletzt. Die zu erwartende Höchststrafe für die Tat beträgt zehn Jahre unbedingte Freiheitsstrafe.

Aufgrund der eingeleiteten Zielfahndungsmaßnahmen konnte am Freitag der Aufenthaltsort des Verdächtigen eruiert werden und er wurde in Linz mit Unterstützung von Beamten der EGS OÖ festgenommen.

Nach erfolgter erkennungsdienstlicher Behandlung, niederschriftlicher Einvernahme und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Linz wurde der 33-Jährige in die Justizanstalt Linz überstellt, wo er sich in Auslieferungshaft befindet.