International gesuchter Dieb (32) in Linz festgenommen

Der Mann, ein 32-jähriger Kroate, wurde wegen Einbruchsdiebstählen und schweren Diebstählen weltweit zur Festnahme ausgeschrieben. Die Anfrage an das Landeskriminalamt kam via Interpol aus Serbien, das daraufhin die Fahndung übernahm.

Am Samstag konnte der Kroate dann in Linz lokalisiert und mit Unterstützung der Schnellen Interventionsgruppe (SIG) festgenommen werden. Der 32-Jährige wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Linz in die Justizanstalt Linz überstellt.

