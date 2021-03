Mehr als 2500 Schülerinnen und Schüler aus ganz Oberösterreich haben im ersten Pandemiejahr 2020 – trotz der erschwerten Bedingungen in der Schule und zu Hause – am OÖN-Schülerwettbewerb "Wir sind Zeitung" teilgenommen. Gemeinsam mit der Pädagogischen Hochschule Oberösterreich (PH OÖ) und dem Ars Electronica Center suchen die OÖN nun bereits zum sechsten Mal in Folge Beiträge von Schülerinnen und Schülern – heuer zum Thema "Unterricht ganz anders!