Unzählige Schläuche, Kabel und Infusionen: Die Betreuung von Covid-19-Patienten auf Intensivstationen erfordert nicht nur Zeit, sondern auch Erfahrung und eine hohe Qualifikation des medizinischen Personals. Angesichts der steigenden Corona-Infektionen ist die Lage in Oberösterreichs Spitälern an zwei Fronten angespannt: Einerseits werden die Intensivbetten knapp, andererseits fehlt es an Personal.