Seit er 18 Jahre alt ist, arbeitet er auf Intensivstationen. Zuerst war Martin Dünser Notfallsanitäter in Feldkirch in Vorarlberg, jetzt ist er stellvertretender Vorstand der Klinik für Anästhesie am Kepler-Uniklinikum (KUK) Linz und beinahe rund um die Uhr im Einsatz, um Covid-19-Patienten zu betreuen.