Intensiver Tag für Rettungshubschrauber-Crew

Ein 71-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden war am Sonntag vom Hochsalm Richtung Windhagkogel unterwegs, als er auf einer Seehöhe von etwa 1100 Metern mehrere Meter abstürzte und sich dabei unbestimmten Grades verletzte. Er alarmierte noch selbst seine Frau, diese verständigte die Bergrettung. Der Verunfallte wurde anschließend mit dem Notarzthubschrauber ins Klinikum Kirchdorf gebracht.

Ebenfalls Hilfe benötigte ein 47-jähriger Schitourengeher aus dem Bezirk Kirchdorf, der am Sonntag am Schermberglauf teilgenommen hatte. Nach der Veranstaltung fuhr er mit seinen Tourenski zur Welser Hütte ab. Auf einer Seehöhe von etwa 2000 Metern stürzte er und wurde dabei unbestimmten Grades verletzt. Er war zwar noch in der Lage, zur Hütte abzurutschen, von dort wurde er aber mit dem Notarzthubschrauber ins Salzkammergut Klinikum Gmunden geflogen.

Auch einen Wanderer, der von einem Fels getroffen worden war, musste die Crew des Rettungshubschraubers vom Berg holen.

