Intensivbetten: 113 von 150 belegt

Das Land stockt erneut auf: Nach 50 Betten diese Woche sollen nächste Woche 50 weitere Intensivbetten dazukommen, kündigte Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) an. Dann würden insgesamt 200 Intensiv- und Beatmungsplätze nur für Covid-19-Patienten zur Verfügung stehen. "Dann sind die Möglichkeiten aber ausgeschöpft", warnte Stelzer, der an alle appellierte, die Schutzmaßnahmen einzuhalten. Oberösterreich verzeichnete am Mittwoch 1396 Neuinfektionen.

Dunkelzifferstudie mit 2500 Personen

Ab heute läuft die nächste bundesweite Corona-Dunkelzifferstudie, durchgeführt von Statistik Austria und Medizin-Universität Wien. Im Zuge der Untersuchung werden 2500 per Zufall ausgewählte Bürger einem Corona-Test unterzogen. Damit will man feststellen, wie hoch die Dunkelziffer der Infizierten in Österreich ist, wie viele das Virus in sich tragen, ohne Symptome zu spüren bzw. wie hoch der Anteil jener ist, die bereits Antikörper gegen das Virus gebildet haben.

Der ersten Dunkelzifferstudie zufolge waren Anfang April zwischen 10.200 und 67.400 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Der wahrscheinlichste Wert lag bei 28.500 Infizierten, was 0,33 Prozent der Bevölkerung entspricht. Bei der Studie im Mai lag der höchste Wert bei 10.823 Infizierten, was rund 0,15 Prozent der Gesamtbevölkerung ab 16 Jahren ausmachte.

