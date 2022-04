Eine neue Wohnanlage mit 217 Wohnungen errichtet die Lawog derzeit in Linz-Wegscheid im Süden der Stadt. Das Besondere an dem Projekt: Rund ein Viertel dieser Wohnungen ist für Menschen mit Beeinträchtigung oder Pflegebedarf bestimmt. Das Projekt ist Teil des Ausbauprogrammes von Wohnplätzen für Menschen mit Beeinträchtigung. Dazu investiert das Land bis 2025 insgesamt rund 80 Millionen Euro, damit sollen rund 600 Wohnplätze geschaffen werden. "Menschen mit Beeinträchtigung gehören in die Mitte