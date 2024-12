Pflege zu Hause: "Ins Heim möchte ich meinen Mann nicht bringen"

"An manchen Tagen komme ich mir vor wie eine Maschine", sagt Anna P. (Name von der Redaktion geändert). "Ich werde in der Früh eingeschaltet und dann laufe ich – bis es mir zu viel wird." Die 68-Jährige pflegt seit mehreren Jahren ihren Ehemann zu Hause. Er ist schwer gehbehindert, nicht bei guter Gesundheit und ganz auf die Pflege seiner Frau angewiesen.