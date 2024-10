Innviertlerin seit 25 Jahren ohne Führerschein unterwegs

Einen mutmaßlichen Alkolenker meldete ein Anrufer am Dienstag der Polizei in Mattighofen (Bezirk Braunau). Dieser habe bereits eine Kollision mit einem Traktor gehabt. Die Beamten entdeckten das fragliche Auto auf einem Parkplatz. Die Lenkerin, eine 56-Jährige Innviertlerin, war in einem Bistro. Sie sei zum Einkaufen gefahren, erklärte sie den Polizisten, denen gleich der starke Alkoholgeruch auffiel.

Ein Alkomattest verlief positiv. Den Führerschein konnten die Beamten der Frau allerdings nicht abnehmen: Sie ist bereits seit 1999 nicht mehr im Besitz einer gültigen Lenkerberechtigung. Die 56-Jährige wird angezeigt.

