Innviertlerin ließ demolierten Wagen in Wald zurück

Die junge Frau war am Donnerstag gegen fünf Uhr Früh im Gemeindegebiet von Mauerkirchen in einer langgezogenen Linkskurve, der sogenannten Kremser-Kurve, von der B142 abgekommen. Ihr Pkw prallte frontal gegen ein Baum und kam schwer beschädigt in einem Waldstück zum Stillstand.

Blutspuren gefunden

Ohne den Unfall zu melden flüchtete die Innviertlerin von der Unfallstelle. Ein nachkommender Fahrzeuglenker bemerkte das Auto neben der Straße und alarmierte die Polizei. Die Beamten fanden an der Unfallstelle frische Blutspuren und leiteten eine Fahndung nach der Lenkerin ein, die weder an ihrer Wohnadresse angetroffen werden konnte, noch in einem Krankenhaus aufgenommen worden war.

In der Zwischenzeit gelang es den Eltern der 26-Jährigen, mit ihrer Tochter telefonisch Kontakt aufzunehmen. Die Frau hielt sich bei ihrem Freund auf. Sie dürfte sich eigenen Angaben zufolge nicht schwer verletzt haben. Über die Gründe für die Flucht lagen laut Polizei vorerst keine Informationen vor.

Die Unfallstelle im Gemeindegebiet von Mauerkirchen Bild: (Pressefoto Scharinger)

Erdreich mit Öl verschmutzt

Zur Fahrzeugbergung rückten die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Mauerkirchen an. Es stellte sich heraus, dass mehrere Liter Öl aus dem schwer beschädigten Auto ins Erdreich des Waldes geflossen waren.

Jetzt muss das kontaminierte Erdreich abgetragen werden. Das soll laut Polizei im Laufe des Donnerstags im Beisein eines Sachverständigen passieren. Der Wagen wurde unterdessen von einem Abschleppunternehmen abtransportiert.

