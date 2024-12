Innviertlerin (25) hortete 40 Vogelspinnen, Geckos und Schlangen

34 Vogelspinnen, 4 Leopardgeckos, 2 Bartagamen und 2 Boa-Constrictor, dazu mehrere bereits verendete Tiere in und außerhalb von Boxen und Terrarien: Bei einer freiwilligen Nachschau in der Wohnung einer 25-Jährigen in Braunau bot sich den Beamten, die eigentlich wegen Drogenermittlungen gekommen waren, ein erschreckendes Bild. Die Mieterin besaß eine Vielzahl nicht gemeldeter, exotischer Tiere, die sie auf diversen Internet-Plattformen und via Social-Media-Gruppen illegal erworben hatte.

Keine artgerechte Haltung

Ein Amtstierarzt, der zur Einsatzstelle entsandt wurde, ordnete nach einer kurzen Besichtigung die sofortige Abnahme der Tiere an, weil diese nicht artgerecht gehalten worden waren. Unterstützt wurde er dabei von einem Reptilienexperten aus dem Bezirk Braunau, um die teils unbekannten Tierarten korrekt umsiedeln und abtransportieren zu können. Auch ein Umweltkundiges-Organ, das Landeskriminalamt sowie die Bezirkshauptmannschaft Braunau wurden informiert. Die 25-Jährige wird angezeigt, teilte die Polizei am Mittwochabend mit.

