Innviertler Wirtssohn verunglückte in Niederösterreich tödlich

Große Trauer herrscht in der Stadtgemeinde Altheim im Bezirk Braunau: Bei einem Verkehrsunfall in Niederösterreich kam in der Nacht auf Samstag der 19-jährige Sohn einer Wirtsfamilie aus der Stadtgemeinde ums Leben. Viele Menschen im Ort hätten ihn aus dem Betrieb seiner Eltern, wo er als Koch und Kellner arbeitete, gekannt, sagt Altheims Bürgermeister Harald Huber: "Ich habe ihn auch persönlich gekannt, er war sehr beliebt. Die Stimmung ist sehr betrübt."

Der Unfall ereignete sich am Samstag gegen 22.30 Uhr in Langschlag (Bezirk Zwettl). Der 19-Jährige fuhr im Auto eines 20-jährigen Niederösterreichers mit . Auf einem Güterweg kamen sie aus unbekannter Ursache in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug geriet ins Schleudern, überschlug sich und krachte in ein Waldstück. Der junge Innviertler erlitt bei dem Unfall so schwere Verletzungen, dass er noch am Unfallort verstarb. Der 20-jährige Fahrzeuglenker wurde mit dem Rettungshubschrauber "Christophorus 2" zum Universitätsklinikum Sankt Pölten gebracht. Zwei weitere Passagiere im Alter von 18 und 19 Jahren brachte die Rettung mit schweren Verletzungen ins Klinikum Freistadt.

Er werde im Verlauf des heutigen Montags mit der Mutter des Verunglückten sprechen, sagte Bürgermeister Huber gestern am Abend. "Wir werden sie natürlich auch unterstützen, so gut das in dieser schwierigen Zeit eben möglich ist", sagt er.

Autor Valentin Bayer