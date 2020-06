Innviertler überwies mehr als 60.000 Euro an Online-Betrüger

Ein Online-Inserat hat sich für einen Innviertler zu einem finanziellen Desaster entwickelt: Seine Küchenmaschine samt Zubehör ist er nicht losgeworden, stattdessen ist der Mann aus dem Bezirk Braunau nun um rund 59.200 Euro ärmer. Laut Polizei hatte eine gewisse "Agnes Monica" nach seiner Annonce auf einer Internet-Plattform via E-Mail und WhatsApp Kontakt mit dem Mann aufgenommen.

Die angebliche Interessentin gab vor, die Bezahlung über einen Online-Bezahldienst abwickeln zu wollen und sendete dem Opfer einen entsprechenden Link zu. Dieser führte auf eine offensichtlich gefälschte Webseite. Die "Käuferin" gaukelte ihrem Opfer vor, dass von ihrem Konto nur einen Mindestbetrag von 4.000 Euro überwiesen werde könne und der den Kaufpreis übersteigende Geldbetrag vom Verkäufer wieder zurück überwiesen werden müsse. Der Innviertler stieg darauf ein und überwies daraufhin 3.100 Euro auf ein Konto.

Bankangestellte stoppte Betrug

Damit nicht genug. Es gebe weitere Schwierigkeiten mit dem Geldtransfer, argumentierten die Betrüger in zahlreichen, angeblich von dem Online-Bezahldienst gesendeten E-Mails. Sie setzten den Innviertler so sehr unter Druck, dass er und seine Gattin innerhalb von neun Tagen insgesamt 60.144 Euro auf verschiedene Konten in den Niederlanden überwiesen und auch diverse Käufe einer Kryptowährung durchführten.

Erst durch eine Bankangestellte wurde das Opfer auf die offensichtlichen betrügerischen Geldüberweisungen aufmerksam gemacht. Lediglich 900 Euro konnten von dem Bankinstitut zurückgebucht werden, teilte die Polizei am Dienstagabend in einer Aussendung mit.

