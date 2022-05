Seinen schweren Verletzungen ist ein 24-Jähriger nach einem Motorradunfall im Bezirk Braunau erlegen. Der junge Mann war, wie berichtet, der Fahrt in Richtung Polling von der Straße abgekommen und gegen einen Zaun geprallt. Im Kepler-Uniklinikum kämpften die Ärzte einen Tag lang um das Leben des Bikers – vergeblich. Er starb am Sonntag, teilte die eine Sprecherin der Linzer Uniklinik, in die der Schwerverletzte per Hubschrauber gebracht worden war, mit.